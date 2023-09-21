«Автобус милосердия» будет работать в Хабаровске Фото: "Милосердие"

В Хабаровске пройдет ежегодная акция «От сердца к сердцу». Ее объявила общественная организация «Милосердие» вместе с епархией. Во время нее желающие могут помочь тем, кому это нужно.

Акция состоится на Комсомольской площади, около Градо-Хабаровского собора Успения Божией матери. Принимать продукты питания и вещи будут 24 сентября с 10 до 16 часов.

- Вещи можно передать как новые, так и уже бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Собранная помощь будет доставлена в села Хабаровского края и передана многодетным, малоимущим семьям, родственникам мобилизованных, - рассказали в Хабаровской епархии.

Акция - прекрасная возможность отдать ненужные вещи тем, кому они очень необходимы. Кроме того, специалисты готовы принять предметы для детей: коляски, кроватки, предметы ухода, одежду и обувь, канцелярию и другие школьные принадлежности. Будут ждать и вещи для взрослых и инвалидов. Традиционно в акции принимают участие десятки хабаровчан, в этот раз просят присоединиться и остальных.

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