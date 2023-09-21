Обучение по интернет-коммуникациям пройдет в Хабаровском крае Фото: ЦУР Хабаровского края

ТОГУ и Центр управления регионами Хабаровского края приглашают жителей региона пройти обучение интернет-коммуникации. Повысить квалификацию в сфере ГосDigital могут руководители органов госвласти и администраторы госпабликов. Занятия по образовательному курсу «Интернет-коммуникации в работе госслужащих и госучреждений» пройдут онлайн с 5 по 13 октября.

- Участники узнают самую актуальную информацию о трендах СМИ и ГосDigital, медиапланировании, онлайн-социологии, инструментах аналитики медиапространства, требованиях к госпабликам, современных инструментах в производстве контента, работе медиа в кризисных ситуациях. А по итогам обучения новоиспеченные профессионалы получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации, - рассказали в ЦУР Хабаровского края.

Обучение платное, стоимость - 11 тысяч рублей. Оплатить его можно как от физического, так и от юридического лица. Задать вопросы можно специалистам ЦУР в социальных сетях или по электронной почте skubriyVS@dialog-regions.ru.

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