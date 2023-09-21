Устроить пикник на берегу озера предлагают жителям Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

На улице холодает, вот уже отметились первые заморозки в Хабаровском крае. Но несмотря на это у жителей региона есть шанс провести выходные насыщенно, а не просидеть два дня дома.

В крае наконец-то сняли запрет на посещение лесов, поэтому можно смело отправляться в походы. В регионе их подготовили несколько, разных уровней сложности. Для каждого возраста подойдет маршрут по отрогам Хехцира длиной 13 километров с максимальным набором высоты 342 метра. Участники увидят две горы, заглянут в пещеры и устроят пикник. Начало уже 23 сентября.

- Треккинговый тур «На Воронеж» познакомит вас с тайными местами и неожиданными ракурсами для фото. Этот маршрут выполняется по выходным и подходит всем с базовой физической подготовкой, уверенно чувствующим себя на коротких крутых спусках. За время небольшого путешествия вы сможете посетить четыре смотровые площадки на Воронеже-1 и Воронеже-2, а также утес, часовню и Северный каньон. Туристам рекомендуют надеть удобную закрытую обувь, взять с собой полноценный перекус и чай в термосе, а также проверить зарядку телефона и фотоаппарата, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

А еще можно объединить прогулку по лесу и реке, отправившись к скалам Надге. Поход-сплав пройдет 23 сентября. Это место окружено настоящими легендами и загадками, а еще с него открывается прекрасный вид на Анюй. Да и спецподготовки для этого не нужно, с участниками пойдут обученные инструкторы. В стоимость входит ужин на костре.

Осенний маршрут «Золотая Кия» - классика. Пройдет 24 сентября. Участники увидят следы древних вулканов, рощи и прекрасный закат. В стоимость входят обучение и сопровождение.

В субботу в Хабаровске пройдут «Чистые игры», где участникам предстоит соревноваться в сортировке мусора в формате квеста. Для участия нужно собрать команду и зарегистрироваться на сайте проекта. Начало в 12:00 на территории завода «Дальдизель». Победители получат призы.

В этот же день на площади Ленина пройдет «Арсеньев LIVE». В этом году его посвятили юбилею Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Начало в 17 часов.

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