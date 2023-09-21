Сбил и сбежал: в Хабаровске ищут водителя, сбившего ребенка

Сбившего ребенка водителя ищут в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Вечером 20 сентября в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате него пострадал ребенок.

Авария произошла в 17:54 на улице Аэродромной около дома №76.

- Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Нива», допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Травмы получил восьмилетний ребенок. О его состоянии пока ничего не сообщается, водителя же объявили в розыск. К счастью, его машина попала в объективы камер видеонаблюдения. Жителей города, которые знают автомобиль, изображенный на фото, или его владельца, просят обратиться в полицию. Сам водитель тоже может проявить смелость и признаться в своем поступке.

Если вам известна какая-либо информация, вы можете обращаться в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Хабаровску по телефону: 8 (4212) 59-59-06.

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