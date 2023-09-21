Опасные растения нашли на полях в ЕАО Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Специалисты управления Россельхознадзора провели обследование полей около села Целинное Ленинского района. Там они обнаружили опасный карантинный сорняк - повилику полевую.

- Это растение относится к категории агрессивных сорняков-паразитов, сложно поддающихся уничтожению. Заселяясь на сельхозполе, повилика подавляет рост и развитие культурных растений, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Собственных корней и листьев у этого растения нет, так что к здоровому она буквально присасывается и вытягивает все полезные вещества и жизненные силы. Зараженные растения нельзя скармливать животным ни в каком виде - там есть алкалоиды.

Обнаруженные растения находились в стадии созревания семян. Сорняк успел распространиться на площади больше 471 гектара. Какое время на это понадобилось, не уточняется. Заключения исследований передали владельцу участков и в управление.

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