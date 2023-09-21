35 случаев онкологии выявили во время диспансеризации в Магаданской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Магаданской области продолжается диспансеризация населения. Проходить ее нужно раз в три года для тех, кому от 18 до 39 лет. После 40 лет посещать врачей стоит каждый год.
В этом году в Магадане начало работу амбулаторное отделение второй городской поликлиники. Имея на руках свежий результат флюорографии, человек без лишних хлопот в одном месте может пройти комплекс оценки здоровья (анкетирование, анализы, гинекологические мазки, ЭКГ), получить заключение и рекомендации терапевта. Направление можно получить в регистратуре.
Поликлиника работает с восьми до 19 часов в будни и с восьми до 12 в субботу. Также увеличили часы приема лора, стоматолога, окулиста и невролога.
Диспансеризацию в этом году прошли 75% человек от общего числа, профосмотры - только половина. У 35 колымчан обнаружили онкологию. Медики призывают магаданцев не пренебрегать своим здоровьем и пройти обследование.
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