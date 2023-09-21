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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 5:47

Бил везде, где придется: молодой хабаровчанин до смерти забил мужчину

За избиение мужчины до смерти осудили жителя Хабаровского края
Василина ИКОННИКОВА
За избиение мужчины до смерти осудили жителя Хабаровского края

За избиение мужчины до смерти осудили жителя Хабаровского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае приговор суда выслушал 22-летний парень. На него завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Преступление произошло летом прошлого года. Молодой человек находился в селе Некрасовка Хабаровского района. Он был сильно пьян.

- В ходе конфликта с другим мужчиной он нанес ему множественные удары руками, ногами и палкой в область головы, тела, верхних и нижних конечностей, в результате чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Причина ссоры не разглашается. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы вынести приговор. Они смогли доказать вину молодого человека и предъявить ему обвинение. Ближайшие восемь лет мужчина проведет в колонии. Таким оказалось решение суда.

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