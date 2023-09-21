Бил везде, где придется: молодой хабаровчанин до смерти забил мужчину

За избиение мужчины до смерти осудили жителя Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае приговор суда выслушал 22-летний парень. На него завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Преступление произошло летом прошлого года. Молодой человек находился в селе Некрасовка Хабаровского района. Он был сильно пьян.

- В ходе конфликта с другим мужчиной он нанес ему множественные удары руками, ногами и палкой в область головы, тела, верхних и нижних конечностей, в результате чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Причина ссоры не разглашается. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы вынести приговор. Они смогли доказать вину молодого человека и предъявить ему обвинение. Ближайшие восемь лет мужчина проведет в колонии. Таким оказалось решение суда.

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