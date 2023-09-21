Немного потеплеет в Хабаровском крае 22 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятница, 22 сентября, выдастся теплее, чем предыдущие дни. В некоторых районах, правда, пройдет небольшой дождь, но, в целом похолодания не ожидается.

Кратковременные осадки прогнозируют в краевой столице. Ночью здесь будет от восьми до 10 градусов выше нуля, днем - до 14-16.

На юге района чуть теплее. Местами небольшой дождь, ночью от пяти до 10 градусов, днем - до 14-19. Ветер с силой до 12 метров в секунду придет с юго-запада.

В центре региона некоторое время будет дождливо. Синоптики обещают, что осадки не продлятся дольше трех часов. Ночью ожидается минусовая температура: от -1 до 10 градусов тепла. Днем - от 12 до 19 градусов. Ветер придет с западных направлений и будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.

На севере в основном без осадков. Небольшие дожди пройдут в Николаевском, Охотском и Ульчском районах. Ночью от нуля до шести градусов тепла, днем воздух прогреется до 16 градусов. Ветер придет со всех сторон света с силой до 13 метров в секунду.

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