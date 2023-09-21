Ученые из 22 городов России решат основные задачи Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске началось мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых. Его участниками стали больше 100 человек из разных уголков страны и представители органов власти и бизнеса.

- Регион обладает развитым научно-образовательным потенциалом. Мы рассчитываем на вас, на вашу поддержку и творческий потенциал в поиске нестандартных решений для существующих региональных задач, - сказала первый зампред правительства Хабаровского края Мария Авилова.

На мероприятие приехали ученые из 22 городов страны. Три дня они будут работать в проектных группах, выезжать на ключевые объекты и решать важнейшие задачи региона. Они спрогнозируют зоны подтопления в те периоды, когда поднимается Амур, придумают, как использовать древесные отходы для биоудобрений, обогащать полезные ископаемые на горнодобывающих предприятиях и развивать человеческий потенциал в регионе.

В итоге они представят проекты решений. Это могут быть как быстрые работы, как и основа для проекта федерального масштаба. Итоги представят губернатору в последний день форума.

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