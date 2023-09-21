Юбилей Николая Гродекова отметят в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровске отметят юбилей военного и государственного деятеля Дальнего Востока Николая Гродекова: 22 сентября исполняется 180 лет со дня его рождения. В музее его имени пройдут различные мероприятия. Николай Иванович еще при жизни стал его покровителем, жертвовал учреждению деньги, картины и книги.
В день его рождения гости смогут посетить выставку, посвященную генерал-губернатору и его биографии, а 22-23 сентября пройдет марафон по истории создания музея и традициям, которые продолжаются до сих пор. Там же раскроют некоторые «закулисные» секреты.
С 22 по 29 сентября состоится Второй Дальневосточный историко-музейный форум, на котором запланированы публичный диалог «Личность в истории vs История в личности», а также семинар-практикум «Музейная кухня 4.0: Музей имени…».
Ранее в научной библиотеке уже презентовали книгу о Гродекове.
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