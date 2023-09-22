Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 22 сентября

Жители Хабаровска пытались продать тушу убитого тигра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске поставят точку в деле об убитом амурском тигре. Трое мужчин хотели продать тушу краснокнижного животного. Следователи говорят, что они даже нашли на нее покупателя. В СК также рассказали, что труп хищника мужчины тоже нашли – в мае в тайге района имени Лазо. они тут же поняли, что могут неплохо заработать, припрятали тушу и стали искать покупателя. Цену назначили в 700 тысяч рублей.

Грузовик с пассажирами перевернулся в Хабаровском крае. Машину сильно помяло, так что вытаскивать людей оттуда пришлось спасателям. На место сразу же после сигнала о помощи приехали пять человек и врач. Смогли вытащить водителя и пассажира, одного на носилках донесли до кареты «скорой». Потребовалась срочная госпитализация, но, к счастью, все живы.

В Хабаровском крае восемь лет колонии дали молодому человеку за жестокую расправу над пенсионером. Летом прошлого года он повздорил с 62-летним незнакомцем в Некрасовке. В ход пошли кулаки, ноги и даже палка. Смерть потерпевшего наступила на месте.

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