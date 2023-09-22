Мимо кассы в карман: бикинца осудят за кражу денег и телефонов

Продавец телефонов крал деньги и мобильники в Хабаровском крае
Фото: Даниил ОПАРИН
В Бикине приговор суда выслушают 22-летнему парню. Против него завели уголовное дело за присвоение.
Молодой человек работал продавцом сотовых телефонов. Планы по продажам были высокими, зарплаты не хватало, и парень придумал, как дополнительно «подзаработать». Бикинец начал воровать.
- По версии следствия, с сентября 2022 года по февраль 2023-го продавец-консультант в магазине по продаже сотовых телефонов присвоил 150 тысяч рублей от продажи товаров путем невнесения денежных средств в кассу.
Также он присвоил один сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В какой-то момент собственник магазина решил провести ревизию, которая выявила недостачу. Он обратился в полицию. Началось расследование, и выяснилось, кто к этому причастен.
Сейчас дело направлено в городской суд Бикина. Там парню вынесут приговор.
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