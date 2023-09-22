Памятную доску Сергею Осадчему открыли на здании филармонии в Хабаровске Фото: минкультуры Хабаровского края

В Хабаровске открыли памятную доску в память о заслуженном артисте России, народном артисте Хабаровского края Сергею Осадчему. Мемориал появился на фасаде здания краевой филармонии на улице Шевченко, 7.

На торжественной церемонии присутствовали представители минкульта, родные, близкие и коллеги Сергея Владимировича.

- 39 лет творческой деятельности Сергея Осадчего было посвящено работе на сцене. Танцы, исполненные и поставленные им лично за период работы, всегда получали высокую оценку зрителей, хореографов и говорит о высоком профессионализме артиста-виртуоза, показывая широкий диапазон его возможностей, способностей и таланта, – сказал гендиректор Хабаровской краевой филармонии Игорь Мосин.

За годы своей работы Сергей Владимирович поставил больше 130 танцев и хореографических сцен. Эти выступления всегда были яркими, глубокими и насыщенными, они отличали необыкновенной красотой. В его программах всегда была видна гражданская позиция и любовь к своей стране.

В 2007 году Сергея Осадчего назначили главным балетмейстером ансамбля «Дальний Восток», а спустя четыре года стал его художественным руководителем. Он реализовал немало проектов, а его творческие замыслы нашли воплощение по всей стране.

Сергея Осадчего отметили многими наградами от властей России и Хабаровского края. Он активно участвовал в «Улицах Дальнего Востока» на ВЭФ, за что получил благодарность губернатора региона.

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