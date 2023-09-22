Поздно понял, что натворил: житель ЕАО выслушал приговор по делу об убийстве

Мужчина зарезал приятеля в ЕАО Фото: Иван ВИСЛОВ

Двое мужчин из поселка Теплоозерск отдыхали в квартире одного из них на улице Калинина. В какой-то момент дружеская беседа переросла в ссору. Словесная перепалка продлилась недолго. Один из мужчин схватил нож и пять раз ударил им товарища в грудь, живот и руку. Когда пыл поутих, он понял, что его оппоненту плохо, и вызвал скорую. Пока врачи добирались до адреса, мужчина скончался.

- Было заведено дело об убийстве, произошедшем в ночь на 9 сентября 2022 года. При расследовании проведены экспертизы, другие следственные и процессуальные действия, которые позволили предъявить мужчине обвинение и направить уголовное дело в суд, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

В суде 37-летний мужчина свою вину не признал. Он настаивал, что сам стал жертвой нападения. Свой поступок он пытался оправдать самообороной и сказал, что не хотел убивать товарища. Гособвинитель предоставил достаточно доказательств, опровергающих версию подсудимого.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю.

Преступник будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

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