«Убила» две машины и чудом выжила: женщина пострадала в аварии в Хабаровске

Женщина разбила два автомобиля и попала в больницу в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария произошла днем 21 сентября на перекрестке Автобусной и Владивостокского шоссе. 34-летняя женщина за рулем Hyundai I30 не пропустила Toyota Dyna, котороая ехала по главной дороге. Иномарка на всем ходу протаранила «Тойоту».

- ДТП произошло примерно в 15:30. Пострадала женщина, управляющая Hyundai. Ее госпитализировали в травматологическое отделение. 53-летний водитель «Тойоты» тоже получил травмы. Мужчине назначено амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

В управлении добавили, что оба водителя были трезвы в момент аварии. У каждого из них большой стаж вождения. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

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