Инфляция в Хабаровском крае ускорилась в августе до 3,4 процента Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе годовая инфляция в регионе ускорилась и составила 3,4%. Она все еще ниже, чем средние показатели в ДФО (5,8%) и России (5,2%). Влияние на динамику цен в большей мере оказали ослабление рубля и повышение оптовых цен на моторное топливо.

- В августе на фоне ослабления рубля увеличились затраты животноводов на импортные кормовые добавки и оборудование. Из-за этого выросли цены на мясо кур, стоимость свинины увеличилась в годовом выражении. Из-за ослабления рубля подорожали яблоки и бананы, а цены на апельсины росли быстрее в годовом выражении, чем месяцем ранее, - сказала замуправляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.

Выросла и стоимость бензина. Причиной этого стали повышение цен на нефтепродукты на мировом рынке и ожидание снижения демпфера. А вот стоимость услуг в августе росла медленней, чем в июле. Подешевели билеты на поезда дальнего следования. Это стало следствием введения дополнительных составов для туристических поездок по стране.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция составит от шести до семи процентов в 2023 году, а затем вернется к четырем процентам в 2024-м.

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