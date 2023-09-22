«Давайте договоримся»: мужчина пытался подкупить сотрудников ГИБДД в Комсомольске

Жителя Комсомольска осудили за попытки подкупить полицейских Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью 26 ноября 2022 года 43-летнего комсомольчанина остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что мужчина сел за руль после распития спиртного. Его попросили пройти в служебную машину для составления протокола. Пока полицейские заполняли бумаги, водитель всячески уговаривал их передумать. Он предложил сотрудникам 50 тысяч рублей, чтобы его отпустили. Но правоохранители отказались и доложили начальству о попытке подкупа.

- На мужчину завели дело по статьям «Приготовление на дачу взятки» и «Приготовление к преступлению», - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следственный отдел Комсомольска собрал доказательства вины мужчины. Суду хватило их, чтобы огласить обвинительный приговор.

- Виновному назначен штраф в размере 60 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

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