Чтобы спасти ваши деньги, отдайте их мне: хабаровский пенсионер перевел мошенникам больше 2,5 миллиона рублей

Пенсионер отдал мошенникам деньги с продажи дома в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Хабаровска обратился 70-летний мужчина. Пенсионер стал жертвой мошенников. Он отдал им деньги, оставшиеся после продажи частного дома в пригороде краевой столицы.

Житель Индустриального района рассказал, что ему позвонил высокопоставленный работник Центробанка и сообщил, что кто-то пытается завладеть его деньгами.

- Собеседник говорил настолько компетентно и убедительно, что пенсионер ради спасения сбережений согласился перевести денежные средства на якобы безопасный счет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По факту это были реквизиты банковской карты мошенника, куда мужчина отправил 2,6 миллиона рублей. Как только операция прошла, аферисты перестали выходить на связь и заблокировали мужчину.

Заведено уголовное дело. Полиция ищет преступников. Им грозит до 10 лет колонии.

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