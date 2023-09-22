Сергей Бочкарев: В ближайшие годы мы увидим самую крупную набережную на Дальнем Востоке

Мастер-план подарит Хабаровску множество якорных объектов Фото: Администрация Хабаровска

Недавно мастер-план Хабаровска был представлен президенту России. План, рассчитанный до 2030 года, предполагает развитие по всем направлениям уже в ближайшие годы.

- Мы привыкли, что когда создаются проекты, то это все планы на далекое будущее, а здесь в ближайшие семь лет мы увидим строительство художественного музея и появление самой крупной набережной на Дальнем Востоке. По проекту также будет пешеходный мост, чтобы переходить с одной набережной на другую. А в Северном районе будет строиться межвузовский кампус, - рассказал Сергей Бочкарев, депутат Хабаровской городской думы.

Подготовленный мастер-план справедливо считается народным, так как именно от жителей города поступило множество обращений, многие из которых в итоге вошли в финальный вариант.

- В основном предложения касались благоустройства социальных объектов. К нам в общественный совет приходили и рассказывали, что парки у нас есть, но жизни в них нет. Молодые мамы рассказывали - да, можно прогуляться, но ребенку хочется где-то полазить. В целом молодежь сегодня очень спортивная, что не может не радовать, и нам нужны еще объекты по типу скейт-парков. Кроме того, многие жители говорят, что основная, центральная часть города идет вдоль реки Амур, но пойти там совершенно некуда. Понятно, что купаться нельзя, но хотя бы нужно создать условия, чтобы проводить время у воды.