На Осенины приглашают жителей Хабаровска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске на субботней ярмарке выходного дня отпразднуют Осенины. На парковке у арены «Ерофей» 23 сентября жителей и гостей города будет ждать театрализованное представление от творческого коллектива из поселка Мухен района имени Лазо, посетителей накормят тыквенной кашей, а также разыграют ящик фермерских овощей. С первых дней на ярмарке выходного дня проходят различные праздники. Их посвящают разным продуктам. Например, уже были Дни арбуза и яйца, Медовый спас.

- В этот раз мы решили поддержать традиции наших предков и присоединиться к празднованию Осенин. Наши фермеры порадуют гостей не только широким ассортиментом товаров, но и праздничным оформлением прилавков. Для посетителей ярмарки только самые свежие кабачки, баклажаны, свекла, морковь, капуста, патиссоны, кукуруза, тыквы и картофель. Кроме того, традиционно можно приобрести мед, молочку, мясные, рыбные деликатесы и сыры, - рассказал руководитель регионального центра инжиниринга Константин Могильный.

За 38 дней торговли на ярмарке продали больше 152 тонн продукции на 21 миллион рублей. В прошлом году удалось реализовать чуть больше 91,5 тонны овощей. Ярмарка работает с конца апреля и продолжится до конца октября.

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