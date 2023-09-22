Из реестра проблемных объектов исключили три дома «Гринвилль» в Хабаровске

Из реестра проблемных объектов исключили три дома «Гринвиль» в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске из единого реестра проблемных объектов исключили три дома застройщика ООО «Гринвилль», который планировал построить жилой комплекс в селе Тополево под Хабаровском. Дольщики этих домов уже начали получать выплаты. В начале сентября Фонд развития территорий начал принимать заявления от пострадавших. Решение об этом было принято в июле.

Сейчас тема обманутых дольщиков находится на личном контроле губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Он максимально помогает людям, пострадавшим от нерадивого застройщика.

Работы на трех домах в Тополево не идут с мая 2021 года. Причина простая - нет денег и кадров. В первом квартале 2021 года их внесли в реестр проблемных. Правительство направило ходатайство о восстановлении прав пострадавших. Всего их 130 человек, заключено 90 договоров. В региональном минстрое отметили, что решение о выплатах дольщикам принято, потому что три дома, которые возводил застройщик, имеют строительную готовность ниже 80%. Деньги выплачивают на основании заявления с приложенным пакетом документов. Недострои же хотят продать на торгах во время дела о банкротстве застройщика. Эта процедура началась в январе прошлого года.

Документы принимают по адресу: Хабаровск, улица Калинина, 107, офис 201. Задать вопросы можно по телефону 8 (4212) 45-19-65.

Сейчас в реестре еще 11 домов, в которых больше полутора тысяч пострадавших. Работа по восстановлению их прав продолжается. С начала прошлого года из списка выбыли 25 домов, еще девять были достроены.

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