Зажало в иномарке: хабаровчане вытаскивали женщину из смятой машины

Женщину спасли во время аварии в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 21 сентября на Владивостокском шоссе, 42 в краевой столице произошла авария. На нее выезжали спасатели МЧС Хабаровского края. Участникам дорожно-транспортного происшествия нужна была помощь.

Сообщение оперативному дежурному поступило в 15:34. Ему рассказали, что на повороте столкнулись две иномарки. Одну из них настолько смяло, что женщина, ехавшая в автомобиле, не смогла самостоятельно выбраться.

- Незамедлительно к месту ДТП была направлена дежурная смена ПСО. Помощь спасателей не потребовалась. Пострадавших эвакуировать в машины скорой помощи помогли очевидцы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшие на место пожарные обесточили разбитый автомобиль, чтобы в случае чего он не вспыхнул.

Ранее спасатели выезжали на другое ДТП. В Хабаровском крае 21 сентября на трассе опрокинулся грузовик. Пострадали водитель и пассажир.

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