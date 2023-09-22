Вспомнил давнюю обиду: магаданец разбил машину знакомого

Жителя Магадана осудили за испорченную чужую иномарку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магадане приговор суда выслушал 19-летний парень. Его осудили за порчу чужого имущества, повлекшую значительный ущерб потерпевшему.

В апреле этого года молодой человек, изрядно выпив, отправился гулять по ночному городу. Во дворе по улице Гагарина, 54 он заметил припаркованную иномарку Toyota C-HR, которая и стала его жертвой.

- Припомнив давнюю обиду владельцу автомашины, злоумышленник разбил камнем заднее стекло транспортного средства и скрылся с места происшествия, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В чем суть конфликта, не сообщается. Однако парня быстро поймали: его засекли камеры видеонаблюдения. Хозяину авто же пришлось вставлять новое стекло. На это он потратил 60 тысяч рублей.

Молодого человека признали виновным. Его приговорили к 100 часам обязательных работ.

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