Опасные личинки нашли в древесине в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Хабаровске проверку не прошла партия местных лесоматериалов. Древесину объемом 1380 кубических метров планировали экспортировать в Китай, но пока перевозки придется отложить.

- При обязательном обследовании партии пиломатериалов из ели аянской специалистами был выявлен карантинный вредный организм - личинки большого черного елового усача, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Личинки находились в жизнеспособном состоянии. Это значит, что они могут развиваться и размножаться. Это говорит о неправильной технологии обработки дерева или о ее полном отсутствии. Напомним, большой черный еловый усач внесен в карантинный список не только на территории России, но и в Китае. Он считается самым опасным вредителем. Как правило, эти насекомые выбирают хвойные деревья.

Информацию о данных проверки передали в управление Россельхознадзора для принятия мер.

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