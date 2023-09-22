Сервис для разоблачения недостоверной информации запустили в ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Еврейской автономной области запустили фактчекинговый сервис с интересным названием «Лапша Медиа». Он нужен, чтобы каждый житель смог разоблачать недостоверную информацию. В этом году было опубликовано больше 12,5 миллиона фейков - за два года цифра выросла вдвое.

- Каждый день мы сталкиваемся с потоком информации. Она может быть противоречивой, пугающей, абсурдной. И даже если на первый взгляд кажется, что это никаким образом не сказывается на каждом из нас, то это далеко не так. Фейки сеют панику, заставляют людей совершать необдуманные поступки, терять деньги. Поэтому необходимо с ними бороться, - рассказали в правительстве ЕАО.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно доверять информации лишь из официальных источников и перепроверять данные. На сервисе каждый сможет поделиться разоблачением фейка. Там выходят разборы ложных сведений на основе официальных документов и экспертных сведений с исследованиями. Жители области могут не только их прочитать, но и написать свои разоблачения.

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