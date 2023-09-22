Снег и темнота: поселок Сеймчан остался без света

Поселок остался без света в Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

На Колыме без электричества остались жители поселка Сеймчан. Причиной сбоя стала непогода: на этой территории выпал мокрый снег. Осадки налипли на линии электропередач, что привело к аварии.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура Магаданской области. Вместе с администрацией муниципального округа она держит ситуацию на контроле. Уже проведено заседание КЧС, по результатам которого в Среднеканском муниципальном округе введен режим ЧС.

- Работники аварийных служб приступили к устранению неполадок. Ресурсоснабжающая организация информирует надзорное ведомство о каждом этапе проведения работ в оперативном режиме, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В работу в поселке запустили дизельные электростанции, чтобы обеспечить работу котельной, насосной станции, районной больницы и других значимых объектов. Восстановление прав жителей находится на контроле прокуратуры.

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