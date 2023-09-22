К отопительному сезону готов жилищный фонд Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровск полностью готов к отопительному сезону. Специалисты завершили подготовку к предстоящей зиме: промыли систему отопления более чем 3,5 тысячи домов, заменили стояки системы горячего водоснабжения, отремонтировали межпанельные швы, восстановили двери и отремонтировали кровли. Практически по всем пунктам, кроме первого, показатели даже перевыполнили.

- Кроме того, организации подготовили 4128 тепловых пунктов (100% от общего плана); выполнили изоляцию трубопроводов на 3554 домах (100% от общего плана); опломбировали дроссельные сужающие устройства в 4025 тепловых пунктах (100% от плана); отремонтировали подъездное отопление в 88 подъездах (при плане - 83), привели в порядок и восстановили розливы систем отопления и горячего водоснабжения на 137 домах (при плане - 136), отремонтировали 17 насосных станций (100% от общего плана), - рассказали в администрации Хабаровска.

Все паспорта подписаны, а работы - выполнены. Специалисты проверили работу инженерных систем, теплосетей и канализации. Осталось только запустить тепло в дома. Правда, когда батареи хабаровчан станут горячими, не сообщается. По закону, для этого в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха должна составлять не больше восьми градусов тепла.

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