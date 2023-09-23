Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 23 сентября

Мальчик поздно узнал, что расплачивается за долг отчима Фото: Анастасия Осипова

В селе Некрасовка Хабаровского края исчез 15-летний школьник. Мальчика «выключили» и увезли в неизвестном направлении. Очнувшись, парень подвергся пыткам со стороны незнакомого мужчины, который применял электрошокер. Похититель, назвавший себя Тесаком, хотел получить деньги, которые задолжал отчим школьника.

Медицинская клиника в Хабаровске сообщала пациентам о фейковых диагнозах и разводила пациентов на лечение несуществующих болезней. На якобы уникальном аппарате пациенту диагностировали недуги, избавиться от которых можно только в этом учреждении, заплатив немалую сумму. Один из псевдоврачей, который несколько лет обманывал наивных клиентов, был задержан и приговорен судом.

В Хабаровске семья погибшего 73-летнего мужчины обвинила врачей в смерти отца, которому, по их мнению, не была оказана своевременная медицинская помощь. Следственный комитет по Хабаровскому краю инициировал проверку.

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