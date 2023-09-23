Жители могут выбрать гимн Хабаровского края до 25 сентября

Победителей конкурса ждет денежная премия. Фото: https://t.me/khabkraj

Как сообщается на сайте краевого министерства культуры, на голосовании необходимо выбирать не из списка кандидатов, а принять или не принять единственное музыкально-поэтическое произведение, отобранное Комиссией по геральдике при Губернаторе Хабаровского края.

После двух этапов отбора на приобретение статуса гимна региона претендует произведение, сочетающее стихи Игоря Мосина и аккомпанемент Марины Дубининой. Поучаствовать в решении жители могут, оставив свой голос на сайте минкульта до 25 сентября. В случае победы, авторы получат премию в размере 100 тысяч рублей.

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