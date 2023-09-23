Голубь застрял в квартире в Магадане

Спасатели вернули голубю свободу
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Сотрудники МЧС по Магаданской области выехали по месту происшествия, где на пятом этаже многоквартирного дома обнаружили голубя. Птица залетела в квартиру, но оказалась между оконных рам и не смогла самостоятельно выбраться.
Подключив к работе автолестницу, спасатели добрались до последнего этажа, но простыми уговорами вытащить застрявшего не удавалось. извлекли стекло и вытащили пернатого, после чего окну вернули прежний вид. Голубя хватил только стресс, физических повреждений у птицы не зафиксировано.
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