Голубь застрял в квартире в Магадане

Спасатели вернули голубю свободу Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сотрудники МЧС по Магаданской области выехали по месту происшествия, где на пятом этаже многоквартирного дома обнаружили голубя. Птица залетела в квартиру, но оказалась между оконных рам и не смогла самостоятельно выбраться.

Подключив к работе автолестницу, спасатели добрались до последнего этажа, но простыми уговорами вытащить застрявшего не удавалось. извлекли стекло и вытащили пернатого, после чего окну вернули прежний вид. Голубя хватил только стресс, физических повреждений у птицы не зафиксировано.

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