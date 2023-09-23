Автолавки продолжат движение по селам Хабаровского края в 2024 году

Проект существует с 2022 года Фото: Правительство Хабаровского края

В прямом эфире губернатор Хабаровского края ответил на вопрос о перспективах «магазинов на колесах», которые двигались по отдаленным населенным пунктам региона.

- Мы выделяем деньги, даем предпринимателям, они покупают и берут на себя обязательства в течение пяти лет доставлять товары туда, где нет магазинов. На следующий год выделим еще одну субсидию, потому что есть такая потребность, - заявил Михаил Дегтярев.

По поручению главы региона, проект был запущен в 2022 году. Мобильные магазины колесили по четырем муниципальным районам: Вяземскому, Нанайскому, Ульчскому и Верхнебуреинскому. 70 процентов расходов берет на себя край, а еще 30 процентов – средства местных властей.

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