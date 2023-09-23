«СКА-Хабаровск» пройдет испытание лидером футбольного чемпионата

Хабаровская команда отстает от первого места на пять очков Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В субботу хабаровский клуб постарается на выезде отобрать очки у команды из Владикавказа, которая сегодня возглавляет турнирную таблицу МЕЛБЕТ-Первой лиги.

Соперников разделают пять очков, и победа позволит футболистам «СКА-Хабаровска» подтянуться на расстояние всего двух баллов. Хабаровчане после 10 туров имеют в активе 15 очков, но в прошлом матче удалось порадовать болельщиков домашней победой над «Химками». Хозяева, напротив, набрали в последних двух матчах только одно очко.

Игра начнется в 17 часов по московскому времени, а болеть за хабаровчан можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ», порталах VK Видео и Кинопоиск.

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