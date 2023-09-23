30-летний мужчина в Магадане отправлен под суд за сбыт наркотических средств

В ходе распространения обвиняемый был остановлен органами правопорядка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как установили сотрудники следственных органов СУ СК России по Магаданской области, магаданец с помощью интернета стал участником организованной группы, где взял на себя роль «закладчика». По предварительной договоренности, мужчина должен был получить партию наркотических средств через тайник, чтобы позже порционно распространить их на территории города и прилегающих окрестностей.

Добравшись до тайника, обвиняемый забрал оставленные упаковки массой 1,8 граммов, часть из которых успел распределить. Завершить начатое уже не удалось – деятельность пресекли сотрудники УНК УМВД России по Магаданской области, а наркотические средства были изъяты.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, - добавили в пресс-службе СУ СК по Магаданской области.

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