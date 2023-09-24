Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 24 сентября Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал продолжение реализации проекта «Автолавки в село». Вопрос о «магазинах на колесах» поступил главе региона во время прямого эфира в соцсетях. Губернатор подчеркнул, что в следующем году на проект выделят еще одну субсидию, так как на него есть спрос.

В Хабаровске продолжается работа 24-й выставки «Мир медицины. Здоровье и красота». Сегодня, 24 сентября, выставка работает последний день. В 2022 году ее посетили более трех тысяч человек. Выставка проводится при поддержке министерства здравоохранения Хабаровского края.

До 25 сентября продолжится голосование за гимн Хабаровского края. Правда, участник только один – произведение по стихам Игоря Мосина и аккомпанемент Марины Дубининой. Жители региона могут высказать свое мнение о гимне, проголосовав «за» или «против» него.

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