Машина перевернулась на крышу во время ДТП в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне. В субботу, 23 сентября, примерно в 17:50 автомобиль Nissan Almera двигался по улице Карла Маркса.
Недалеко от дома №168 водитель начал совершать разворот, но не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с Toyota Vitz. Удар оказался серьезным, ведь после него Toyota Vitz перевернулась на крышу.
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.
Согласно правилам дорожного движения, водитель, совершавший разворот, должен был заранее занять крайнее положение на проезжей части.
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