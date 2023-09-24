Машина перевернулась на крышу во время ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне. В субботу, 23 сентября, примерно в 17:50 автомобиль Nissan Almera двигался по улице Карла Маркса.

Недалеко от дома №168 водитель начал совершать разворот, но не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с Toyota Vitz. Удар оказался серьезным, ведь после него Toyota Vitz перевернулась на крышу.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

Согласно правилам дорожного движения, водитель, совершавший разворот, должен был заранее занять крайнее положение на проезжей части.

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