«СКА-Хабаровск» уступил «Алании» со счетом 2:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Игра с владикавказской «Аланией» (лидером МЕЛБЕТ-Первой лиги) была для хабаровчан непростой. Однако хабаровский клуб не проиграл не в сухую, забив во втором тайме гол в ворота соперника. Выровнять счет после первого тайма смог Саид Алиев (63 минута).

Однако завершить игру с равным счетом не удалось. Буквально через семь минут Николай Гиоргобиани (70 минута) забил в ворота «СКА-Хабаровска» решающий гол. Несмотря на все попытки выровнять счет, хабаровчане уехали с поражением.

На грядущей неделе клуб проведет две встречи на своем поле. В среду, 27 сентября, «СКА-Хабаровск» сыграет в FONBET Кубке России с саратовским клубом «Сокол», а в первый день октября в 12-м туре МЕЛБЕТ-Первой лиги пройдет схватка с «Кубанью».

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