Двух мотоциклистов сбили в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вечер 23 сентября в Хабаровске выдался насыщенным на аварии. На одной и той же улице практически одновременно произошли похожие ДТП.

Одно из столкновений произошло на улице Павла Морозова в районе дома №118. Там столкнулись автомобиль Тойота и мотоцикл Yamaha. По информации Госавтоинспекции Хабаровска, водитель автомобиля не предоставил мотоциклисту преимущество в движении при повороте, из-за чего и произошло столкновение.

Двух мотоциклистов сбили в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Второе ДТП произошло в трех километрах от первого – у ТЦ «Выбор». Водитель Тойоты так же не предоставил преимущество при повороте и столкнулся с мотоциклом Kawasaki.

Оба мотоциклиста доставлены в медицинское учреждение для обследования.

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