Двух мотоциклистов сбили в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Вечер 23 сентября в Хабаровске выдался насыщенным на аварии. На одной и той же улице практически одновременно произошли похожие ДТП.
Одно из столкновений произошло на улице Павла Морозова в районе дома №118. Там столкнулись автомобиль Тойота и мотоцикл Yamaha. По информации Госавтоинспекции Хабаровска, водитель автомобиля не предоставил мотоциклисту преимущество в движении при повороте, из-за чего и произошло столкновение.
Двух мотоциклистов сбили в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Второе ДТП произошло в трех километрах от первого – у ТЦ «Выбор». Водитель Тойоты так же не предоставил преимущество при повороте и столкнулся с мотоциклом Kawasaki.
Оба мотоциклиста доставлены в медицинское учреждение для обследования.
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