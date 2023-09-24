Стащил с барной стойки: мужчина с криминальным прошлым украл телефон в Комсомольске Фото: Евгения ГУСЕВА

Комсомольчанка стала жертвой вора. 25-летняя девушка работает в одном из увеселительных заведение Комсомольска. В одну из смен девушка отошла от барной стойки, чтобы обслужить гостей, а когда вернулась – не нашла собственный мобильник.

Оставлять это дело просто так комсомольчанка не стала, и сразу же обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 22 тысячи рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленника – 28-летнего комсомольчанина. Оказалось, что мужчина уже имеет криминальный опыт – был судим за имущественные преступления.

Как выяснилось, подозреваемый обратил внимание на телефон сразу же, как зашел в заведение. Схватив мобильник, он положил его в карман брюк и поспешил на выход. Полицейские нашли телефон дома у задержанного и вернули девушке.

- Заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция – лишение свободы до пяти лет, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас задержанный под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.