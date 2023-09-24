Ольга Ушакова: Общая цель кластеров – обеспечение региона квалифицированными кадрами

Ольга Ушакова, Председатель комитета по социальной политике Законодательной Думы Хабаровского края Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края вместе с представителями краевых ведомств, а также сфер промышленности и образования собрались за круглым столом для обсуждения развития образовательно-производственных кластеров.

Ольга Ушакова в начале совещания обозначила, что проблема формирования эффективной системы профессионального образования диктует создание новых условий, в которых возможно будет отразить запросы экономики и наладить стабильные связи между профессиональными и образовательными организациями. Актуальными направлениями являются создание образовательно-производственных кластеров.

- Каждый субъект кластеров имеет свои интересы, но общая цель - обеспечение региона квалифицированными кадрами. Нужно понимать, как кластеры взаимодействуют между собой, как предприятия обременены обязательствами, сколько преподавателей вовлечены в процесс обучения, - озвучила Ольга Ушакова.

Подготовка кадров по специальностям и профессиям СПО осуществляется в 30 профессиональных образовательных организациях и 10 отделениях вузов. Например, в кластере «Водный транспорт» большая часть преподавателей – работники профильных производственных предприятий.

- Мы с Хабаровским судостроительным заводом и РЭБ флота имеем оформленные аудитории, в которых проводим занятия на конкретных предприятиях с конкретными преподавателями. Этот формат предусматривает максимальное вовлечение преподавателей-производственников. В учебный процесс включены больше 10 преподавателей-производственников, - рассказал Артур Гаркуша, директор КГБ ПОУ ХКВТП.

С прошлого года в крае функционируют также кластеры «Машиностроение» и «Железнодорожный транспорт», а в следующем году заработает кластер «Туризм и сфера услуг».

По итогам совещания Ольга Ушакова отметила, что яркие примеры взаимной интеграции образования и производства уже существуют. Тем не менее, нельзя упускать из внимания работу по повышению уровня медицинского обслуживания и культурного развития будущих молодых специалистов.