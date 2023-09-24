Два человека пострадали в утреннем ДТП в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Сегодня, 24 сентября, в 10:27 произошло дорожно-транспортное происшествие на Уссурийском бульваре. В районе дома №5 со стороны Комсомольской в сторону Шевченко столкнулись Mercedes и Nissan.
По информации Госавтоинспекции Хабаровска, Mercedes не уступил водителю Nissan на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, из-за чего и произошло столкновение.
- Пострадали два человека – мужчина 1990 года рождения (водитель Nissan) и женщина 1971 года рождения (пассажир Mercedes). Оба пострадавших доставлены в медучреждение для проведения обследования, - добавили в Госавтоинспекции Хабаровска.
Напомним, накануне вечером в Хабаровске на улице Павла Морозова произошло два ДТП с мотоциклами. Оба водителя мотоциклов доставлены в больницу для обследования.
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