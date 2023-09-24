Горячую воду включат в Хабаровске 25 сентября
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровске завершаются гидравлические испытания в преддверии отопительного сезона 2023-2024. По графику, с 18 по 22 сентября испытания на прочность и плотность тепломагистралей проходили в зоне Хабаровской ТЭЦ-3. В этот период без горячей воды оставались частично потребители Краснофлотского, Кировского, Железнодорожного и Центрального района Хабаровска, а также Матвеевки и Тополево (Хабаровский район).
Однако, как сообщают жители Железнодорожного района, далеко не везде возобновилась подача горячей воды.
- У нас с момента отключения воды и по сей день из крана с горячей водой течет холодная, хотя должны были вернуть горячую еще в пятницу, 22 сентября, - рассказала «КП» - Хабаровск» жительница Железнодорожного района Хабаровска.
Такая же ситуация наблюдается в Краснофлотском районе Хабаровска.
- Нам сообщили в общедомовом чате, что в связи с ремонтными работами горячей воды не будет до понедельника, ждем, - рассказала «КП» - Хабаровск» жительница Краснофлотского района Хабаровска.
Таким образом, возвращение горячего водоснабжения для потребителей ТЭЦ-3 планируется на 25 сентября. В этот же день горячую воду должны дать в домах потребителей ТЭЦ-1.
Напомним, что проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
- ВКонтакте;
- Telegram;
- Дзен.