Горячую воду включат в Хабаровске 25 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске завершаются гидравлические испытания в преддверии отопительного сезона 2023-2024. По графику, с 18 по 22 сентября испытания на прочность и плотность тепломагистралей проходили в зоне Хабаровской ТЭЦ-3. В этот период без горячей воды оставались частично потребители Краснофлотского, Кировского, Железнодорожного и Центрального района Хабаровска, а также Матвеевки и Тополево (Хабаровский район).

Однако, как сообщают жители Железнодорожного района, далеко не везде возобновилась подача горячей воды.

- У нас с момента отключения воды и по сей день из крана с горячей водой течет холодная, хотя должны были вернуть горячую еще в пятницу, 22 сентября, - рассказала «КП» - Хабаровск» жительница Железнодорожного района Хабаровска.

Такая же ситуация наблюдается в Краснофлотском районе Хабаровска.

- Нам сообщили в общедомовом чате, что в связи с ремонтными работами горячей воды не будет до понедельника, ждем, - рассказала «КП» - Хабаровск» жительница Краснофлотского района Хабаровска.

Таким образом, возвращение горячего водоснабжения для потребителей ТЭЦ-3 планируется на 25 сентября. В этот же день горячую воду должны дать в домах потребителей ТЭЦ-1.

Напомним, что проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон.

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