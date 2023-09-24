Соблюдайте дистанцию: женщина получила травмы лица во время ДТП в Комсомольске. Фото: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре

Вечером 23 сентября в Комсомольске-на-Амуре произошла авария. Причина – несоблюдение должной безопасной дистанции до впереди движущегося авто.

По информации Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, все произошло коло 20:15 на улице Павловского. 63-летняя женщина ехала на «Ниссан-Ад» со стороны Капровой в сторону Вагонной. В районе дома №27 на улице Павловского женщина не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди «Камаза 5320» и столкнулась с ним. «Камаз» снизил скорость и остановился у 27 дома.

Позже выяснилось, что женщина имеет водительский стаж 14 лет, а 56-летний водитель «Камаза» за рулем уже 27 лет.

- В результате ДТП пострадала водитель «Ниссан-Ад», она получила травмы лица, - добавили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, два человека пострадали в ДТП в Хабаровске. Оно произошло утром 24 сентября.

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