Жители Хабаровского края поборются за выход в финал всероссийского фестиваля ГТО Фото: Правительство Хабаровского края

В спортивном комплексе «Авангард» во вторник и среду, 26 и 27 сентября, пройдут отборочные соревнования за выход в финал Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участие примут спортсмены из шести муниципалитетов края - Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Хабаровского, Комсомольского, Амурского районов и района имени Лазо.

В состав каждой команды войдут восемь человек от 18 до 49 лет, показавшие лучшие результаты на районном этапе. Спортсменам предстоит пройти следующие испытания: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на тумбе, прыжки, плавание на 50 метров и бег на четырех дистанциях.

За последние девять лет в Хабаровском крае нормы ГТО сдали 19 594 человека. 733 человека из этого числа – это люди с инвалидностью или ограничениями здоровья.

В марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении норм ГТО. Сохранено и название программы, так была подчеркнута дань традициям национальной истории.

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