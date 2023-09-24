Совпадение или угроза: детская коляска сгорела в Биробиджане минувшей ночью Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Запах дыма напугал жителей дома по улице Димитрова в Биробиджане. В 23:38 на пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок, жительница дома сообщила о запахе дыма.

На месте происшествия горела детская коляска, стоящая под лестницей в подъезде. Пожарные оперативно потушили возгорание, не допустив распространения огня. Пострадавших нет. Помощь никому не потребовалась. Сгорела только детская коляска и закоптило стены подъезда.

- По мнению инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Биробиджану наиболее вероятной причиной произошедшего мог стать поджог или неосторожное обращение с огнем, - сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Специалисты продолжают проверку по факту пожара. Ущерб, а также причастные устанавливаются.

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