Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 25 сентября

За выход в финал фестиваля ГТО поборются жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске 26 и 27 сентября пройдут отборочные соревнования за выход в финал Всероссийского фестиваля ГТО. Побороться за выход в финал смогут жители Хабаровского края, а, точнее, его шести муниципалитетов. Показать свою физподготовку приглашают жителей районов имени Лазо, Амурского, Хабаровского, Комсомольского, города Юности и краевой столицы. Подробнее читайте в нашем материале.

В Вяземском районе грузовик насмерть сбил женщину. Она нарушила правила: переходила дорогу в неположенном для этого месте. ДТП произошло на трассе в темное время суток. Вероятно, водитель большегруза просто не заметил идущего по дороге пешехода. Женщина погибла прямо на месте, у нее оказались серьезные травмы.

Футболисты «СКА-Хабаровск» проиграли матч с владикавказской «Аланией» со счетом 2:1. Игра с лидером МЕЛБЕТ-Первой лиги была непростой. Во втором тайме дальневосточники забили гол, на 63 минуте счет выровнял Саид Алиев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.