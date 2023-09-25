45 тысяч человек посетили фестиваль «Арсеньев LIVE» в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В краевой столице на минувших выходных прошел масштабный фестиваль «Арсеньев LIVE», посвященный 150-летию композитора Сергея Рахманинова и оперного певца Федора Шаляпина. Мероприятие прошло второй раз.

Впервые фестиваль состоялся в прошлом году на площади имени Ленина. Тогда его посвятили географу и путешественнику Владимиру Арсеньеву. Посетившие мероприятие хабаровчане смогли многое узнать о выдающихся людях, которым его посвятили.

Программа длилась шесть часов. Хабаровчанам показали фильм «Дон Кихот», где главную роль сыграл Федор Шаляпин. Вел мероприятие Евгений Гришковец. В роли мецената Саввы Мамонтова он рассказал о творчестве и дружбе музыкантов.

На сцене выступили лучшие артисты и коллективы Хабаровского края, солист Большого театра Дмитрий Скориков, солистка Хабаровского краевого академического музыкального театра Рипсиме Сехлеян, студия барабанщиков JUST BEAT, известный пианист Борис Березовский и многие другие.

Главным подарком для зрителей фестиваля стало выступление группы «Пелагея», а в конце фестиваля на здании регионального правительства появилась трехмерная проекция.

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