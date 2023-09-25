Специфика работы: хабаровский пивной магазин получил предупреждение за рекламу своей продукции

За рекламу алкоголя предупреждение получил магазин в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная антимонопольная служба Хабаровского края снова поймала нарушителей в сфере рекламы. На этот раз им оказался магазин по продаже разливного пива, расположенный на улице Ленина. Свою продукцию предприятие пиарило прямо на фасаде.

- Отметим, что оно является специализированным магазином по продаже разливного пива, следовательно, на его рекламу распространяются требования закона о рекламе, запрещающего размещение рекламы алкогольной продукции с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, - напомнили требования закона «О рекламе» в УФАС Хабаровского края.

В итоге после рассмотрения дела специалисты пришли к выводу, что руководство магазина виновно в нарушении. Предпринимателя признали виновным и пока назначили наказание в виде предупреждения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.