Сильно нервничали: больше литра наркотиков нашли у хабаровчан в ЕАО

В ЕАО задержали изготовителей наркотиков из Хабаровска Фото: УМВД России по ЕАО

В Еврейской автономной области инспекторы ГИБДД задержали заготовителей наркотиков. Автомобиль Toyota Crown с компанией из четверых жителей Хабаровска остановили в поселке Николаевка. Когда полицейские начали проверять у них документы, те заметно нервничали, а внешний вид был подозрительным.

- Инспекторы решили провести их личный досмотр. У одного из пассажиров, 23-летнего ранее не судимого жителя Комсомольска-на-Амуре, в куртке был обнаружен полимерный пакет с двумя бутылками объемом 0,5 и 0,7 литра с жидкостью бурого цвета со специфическим запахом. При этом 28-летний ранее не судимый житель Хабаровска при виде сотрудников полиции совершил сброс бумажного свертка с неизвестным содержимым на землю, - рассказали в МВД России.

Вещества направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотик. Мужчины признались, что в соседний регион приехали, чтобы продавать его. От освидетельствования на предмет запрещенных веществ они отказались, против них составили протоколы, а также завели уголовное дело.

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