Вся страна увидит концерт краевой филармонии Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В России подвели итоги конкурса на проведение онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 году. Всего отобрали 20 значимых мероприятий, в число которых вошел концерт «Мировая премьера» Дальневосточного академического симфонического оркестра и солиста Хабаровской краевой филармонии Александра Веретенникова. Он пройдет в Хабаровске 21 октября.

- В программе прозвучат произведения одного из самых популярных и востребованных российских композиторов Павла Карманова. А в конце вечера слушателей ожидает мировая премьера - сочинения Павла Карманова, которые он написал специально для краевой филармонии, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Билеты на концерт доступны по «Пушкинской карте», так что посетить его бесплатно сможет молодежь от 14 до 22 лет.

Каждый год российское минкультуры обеспечивает проведение минимум 100 онлайн-трансляций различных мероприятий. Их записывают на бессрочный период, так что все эфиры можно посмотреть на культурном портале.

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