Липовой лицензией поделился приятель: хабаровчан осудят за ловлю кеты

Товарищей осудят за ловлю красной рыбы в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Николаевском районе полиция расследует уголовное дело против 33-летнего и 56-летнего мужчин. Их подозревают в незаконной рыбалке. Товарищи наловили красную рыбу, используя просроченные документы. Некоторое время они ловили рыбу в Амуре.

- Младший из подозреваемых предоставил полицейским недействительную лицензию на вылов рыб лососевых видов, которую, по его словам, на время дал ему его приятель. Незаконную добычу 16 экземпляров кеты он осуществлял при помощи двух ставных сетей и резиновой лодки. Ущерб составил свыше 340 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

У второго мужчины разрешительных документов тоже не было. Он поймал шесть рыбин лосося на 127 тысяч рублей. Мужчины планировали использовать рыбу для себя. Однако вместо ужинов и завтраков с малосольной рыбкой им придется понести наказание.

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